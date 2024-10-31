Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Tekirdağ Çorlu ilçesinde durdurulan araçtan elde edilen uyuşturucular sonrası, şüphelinin iş yerinde yapılan aramada, iklimlendirme çadırında yetiştirilen 10 kök kenevir ile çeşitli uyuşturucu maddeler ve ekipman ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın Çorlu ilçesinde yürüttüğü "Huzurlu Sokaklar" uygulamasında, Önerler Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan araçta sürücü M.Y. ve yolcu M.S.Ç.'nin üzerlerinde 5 gram sarılı halde esrar bulundu. Araç bagajında ise 103 gram kubar esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu çadırı bulundu

Olayın ardından M.Y.'nin iş yerinde yapılan aramada, iklimlendirme sistemiyle çadırda yetiştirilen 10 kök kenevir, 40 gram kubar esrar, 15 gram toz esrar ve kenevir yetiştirmeye yönelik çok sayıda aparat tespit edildi. Aramalarda ayrıca 35 bin 700 TL, 100 Euro, 40 Sterlin, 71 Bulgar Levası ile bitki besleyici sıvılar ve havalandırma ekipmanları bulundu. M.Y. gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. - TEKİRDAĞ