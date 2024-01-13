Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu mahallesinde düzenlediği uyuşturucu operasyonu 2 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narko Timler tarafından, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu mahallesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2 ikamet ve 4 kişi üzerinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda 675 gram metamfetamin, 2 adet sentetik hap, 3 adet galara sentetik hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 150 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan E.A isimli yaşı küçük şahsın 4 ayrı suçtan aranması olması üzerine çocuk şube müdürlüğüne teslim edilirken,uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan S.G, T.G ve N.C emniyette ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 3 kişiden, N.C adli kontrol şartı ile serbest kalırken, T.G ve S.G tutuklanarak cezaevine gönderildi.