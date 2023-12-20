Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Tekirdağ'da polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 3 kişi uyuşturucudan tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince oto hırsızlığı olayının aydınlatılmasına çalışma yapıldı. Yürütülen titiz çalışmalar neticesinde olayın faili olan K.K. ve A.D. isimli şahıslar, TOKİ Polis Uygulama Noktası'nda durdurulan bir araç içerisinde yakalandı. Araçta yapılan detaylı aramada, 12 tablet 177 adet sentetik ecza, 5,19 gram bonzai ve 3 bin 15 TL nakit para ele geçirildi.

Araç içerisinde bulunan şüphelilerden N.D. isimli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken; A.D., K.K., A.D. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - TEKİRDAĞ