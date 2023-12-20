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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, oto hırsızlığı olayının faili olan 3 kişi uyuşturucu ile yakalandı. Araçta yapılan aramada, sentetik ecza, bonzai ve nakit para ele geçirildi. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 kişi tutuklandı.

Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
20.12.2023 - 10:13,
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Tekirdağ'da polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 3 kişi uyuşturucudan tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince oto hırsızlığı olayının aydınlatılmasına çalışma yapıldı. Yürütülen titiz çalışmalar neticesinde olayın faili olan K.K. ve A.D. isimli şahıslar, TOKİ Polis Uygulama Noktası'nda durdurulan bir araç içerisinde yakalandı. Araçta yapılan detaylı aramada, 12 tablet 177 adet sentetik ecza, 5,19 gram bonzai ve 3 bin 15 TL nakit para ele geçirildi.

Araç içerisinde bulunan şüphelilerden N.D. isimli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken; A.D., K.K., A.D. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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