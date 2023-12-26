Tekirdağ\'da yapılan operasyonda 4 kişi uyuşturucudan yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Süleymanpaşa ve Çerkezköy'de yapılan çalışmalarda uyuşturucudan 4 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Süleymanpaşa Topağaç Mahallesinde bir araçta yapılan kontrolde M.B. ve O.B.O. isimli şahısların aracında kağıda sarılı vaziyette 3 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Çerkezköy Veliköy Mahallesinde icra edilen faaliyette D.Y., İ.K. ve M.D.Y. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada toplam 16 gram eroin ele geçirildi. 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ