Tekirdağ'da jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadelede 4 kişiyi yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekirdağ'da jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadelede 4 kişiyi yakaladı

Tekirdağ\'da jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadelede 4 kişiyi yakaladı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, Marmaraereğlisi Sultanköy Mahallesi'nde durdurulan bir araçta ve Şarköy Mürefte Mahallesi'nde bir şahsın ikametinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca Muratlı Kazım Dirik-Turan Mahallesi'nde bir şahsın evinde de uyuşturucu madde bulundu. Toplamda 4 kişi gözaltına alındı.

19.03.2024 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadelede 4 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Marmaraereğlisi Sultanköy Mahallesi'nde durdurulan bir araçta bulunan Ş.Ç. ve B.K.'ye yapılan üst aramasında 3 adet uyuşturucu hap ve içime hazırlanmış halde 1.92 gram esrar ele geçirildi.

Şarköy Mürefte Mahallesi'nde ise İ.T.Ç. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada; 148 gram esrar, 1 adet hassas terazi ve 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Muratlı Kazım Dirik-Turan Mahallesi'nde S.S. isimli şahsın evinde yapılan arama sonucunda; 94 gram bonzai ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Toplamda 4 kişi ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Jandarma, Tekirdağ, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadelede 4 kişiyi yakaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:37 Adalet Bakanı Tunç: Derbideki olaylara karışan 38 kişinin kimliği tespit edildi, futbolculara yönelik bir soruşturma yok Adalet Bakanı Tunç: Derbideki olaylara karışan 38 kişinin kimliği tespit edildi, futbolculara yönelik bir soruşturma yok
16:23 Fenerbahçe’den Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a yanıt: Açıklamalarını üzüntü ile takip ettik Fenerbahçe'den Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yanıt: Açıklamalarını üzüntü ile takip ettik
15:30 9 yaşındaki çocuğun cinsel organını koparan sapık, “Sünnet oldunuz mu“ diye sormuş 9 yaşındaki çocuğun cinsel organını koparan sapık, "Sünnet oldunuz mu" diye sormuş
15:18 Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
14:31 Erdoğan: Ekonomide seçim sonrası için felaket senaryoları yazanlar var, onları yakından takip ediyoruz Erdoğan: Ekonomide seçim sonrası için felaket senaryoları yazanlar var, onları yakından takip ediyoruz
16:17 Gökhan Gönül, Türkiye U21 Milli Takımı’nda yardımcı antrenörlük görevine getirildi Gökhan Gönül, Türkiye U21 Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevine getirildi
16:11 Kızıl Goncalar dizisindeki “Ramazan“ sahnesi seyircileri sinirlendirdi Kızıl Goncalar dizisindeki "Ramazan" sahnesi seyircileri sinirlendirdi
16:06 Trabzon’da CHP otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi Trabzon'da CHP otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi
15:59 Ligden çekilecekler mi Fenerbahçe tarihi kararını KAP’a bildirdi Ligden çekilecekler mi? Fenerbahçe tarihi kararını KAP'a bildirdi
15:54 Bakan Özhaseki ve Ali İhsan Yavuz’a Sakarya’da İsrail protestosu: Ticareti kesin artık Bakan Özhaseki ve Ali İhsan Yavuz'a Sakarya'da İsrail protestosu: Ticareti kesin artık
15:36 Bu kadınlar o taraftarları nasıl durdursun Herkes Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki görevli güvenlikleri konuşuyor Bu kadınlar o taraftarları nasıl durdursun! Herkes Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki görevli güvenlikleri konuşuyor
15:10 Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosunda seferler 31 Mart’a kadar ücretsiz Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosunda seferler 31 Mart'a kadar ücretsiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2024 17:00:45. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadelede 4 kişiyi yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement