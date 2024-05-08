Tekirdağ'da jandarma ekipleri 8 şüpheliyi uyuşturucuyla mücadele kapsamında yakaladı - Son Dakika
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Tekirdağ'da jandarma ekipleri 8 şüpheliyi uyuşturucuyla mücadele kapsamında yakaladı

Tekirdağ\'da jandarma ekipleri 8 şüpheliyi uyuşturucuyla mücadele kapsamında yakaladı

Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 8 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda sentetik hap, kenevir tohumu, esrar, uyuşturucu kullanma aparatları, av tüfeği, hassas terazi, kilitli poşet ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

08.05.2024 11:04
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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince uyuşturucuyla mücadelede 8 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çorlu Cemaliye Mahallesi'nde M.G. isimli şahsın evinde yapılan aramada; 721 adet sentetik hap, 10 gram kenevir tohumu, 4 gram esrar, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet av tüfeği, 1 adet hassas terazi, 20 adet kilitli poşet, 4 bin TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Hayrabolu Çene kavşağı mevkiinde C.S. isimli şahsın yapılan üst aramasında; 168 adet sentetik hap, beyaz peçete içerisine sarılı 90 gram çikolatalı bonzai ele geçirildi.

Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bir araçta yolcu olarak bulunan E.V. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında 8 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi'nde S.D. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 7 adet sentetik hap ele geçirildi.

Ergene Velimeşe Mahallesi'nde A.G. isimli şahsın yapılan üst aramasında 20 adet sentetik hap ele geçirildi.

Hayrabolu Çene kavşağı mevkiinde, H.G. ve S.G. isimli şahısların yapılan üst aramasında 55 adet sentetik hap ele geçirildi.

Ergene Kırkgöz Mahallesi'nde E.T. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 218 kök haşhaş ve 900 adet haşhaş kapsülü ele geçirildi.

Toplamda 8 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da jandarma ekipleri 8 şüpheliyi uyuşturucuyla mücadele kapsamında yakaladı - Son Dakika

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