Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Saray'da düzenlenen operasyonda 509 sentetik ecza ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

11.12.2024 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, Saray'da iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 509 adet sentetik ecza, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 450 TL ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan H.Ş. isimli şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Saray, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:40 Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor’un önemi Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor'un önemi
10:33 Esad’ın devrilmesinin ardından Rusya, Suriye’den çekiliyor Esad'ın devrilmesinin ardından Rusya, Suriye'den çekiliyor
10:27 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye’ye geliyor ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor
10:08 İran’ın Suriye’de kaybettiği asker sayısı belli oldu İran'ın Suriye'de kaybettiği asker sayısı belli oldu
08:53 Esad kaçarken İsrail’e stratejik noktaların adreslerini vermiş Esad kaçarken İsrail'e stratejik noktaların adreslerini vermiş
15:35 Anastasios Bakasetas, Süper Lig’e geri dönüyor Anastasios Bakasetas, Süper Lig'e geri dönüyor
15:34 Kıvanç Tatlıtuğ ticarete atılıyor İşte yeni mesleği Kıvanç Tatlıtuğ ticarete atılıyor! İşte yeni mesleği
15:12 2 yaşındaki çocuk, bahçede oynadığı sırada leopar saldırısı sonucu hayatını kaybetti 2 yaşındaki çocuk, bahçede oynadığı sırada leopar saldırısı sonucu hayatını kaybetti
15:12 Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine sevinmeyen biri var: 2 kişiyle iş yapıyoruz Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine sevinmeyen biri var: 2 kişiyle iş yapıyoruz
15:05 Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak
14:57 Rusya için çalışan iki ajan, polis tarafından yatakta çıplak halde basıldı Rusya için çalışan iki ajan, polis tarafından yatakta çıplak halde basıldı
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 11:20:14. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.