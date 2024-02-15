Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Tekirdağ\'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla Süleymanpaşa, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde yapılan aramalarda 57 uyuşturucu hap ve 200 gram metamfetamin ele geçirdi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

15.02.2024 16:24  Güncelleme: 16:34
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Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik Süleymanpaşa, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde bazı adreslerde arama yaptı. Aramalarda 57 uyuşturucu hap ve 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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