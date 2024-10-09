Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonları - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonları

Tekirdağ\'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonları

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu ve ruhsatsız silahlarla ilgili çok sayıda şüpheli yakalandı.

09.10.2024 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından 3- 6 Ekim 2024 tarihleri arasında Kapaklı, Hayrabolu, Çorlu, Şarköy ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlarla ilgili önemli bulgulara ulaşıldı. Operasyonlarda çeşitli miktarlarda bonzai ve esrar maddesi ile birlikte ruhsatsız tabancalar ve kurusıkı tabancalar ele geçirilirken, olaylarla ilgili çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İlk operasyon, 3 Ekim 2024 tarihinde Kapaklı Fatih Mahallesi'nde A.A. ve A.Ö. isimli şahıslara yönelik gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 76,9 gram bonzai ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

4 Ekim 2024'te Hayrabolu Subaşı Mahallesi'nde Ö.K. isimli şahsın üst aramasında 1 adet kurusıkı tabanca bulundu. Aynı gün Çerkezköy Atatürk Mahallesi'nde yapılan başka bir operasyonda Y.E.Ç. isimli şahıs üzerinden 5 gram bonzai ele geçirildi.

5 Ekim 2024'te Şarköy Yörgüç Mahallesi'nde yapılan bir başka operasyonda, T.C. isimli şahsın üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 6 adet fişek ele geçirildi.

Çorlu Yenice Mahallesi'nde 6 Ekim 2024 günü yapılan bir operasyonda F.A. isimli şahsın ikametgahında 1 tabanca, 1 şarjör, 15 adet fişek ve 1 boş kovan bulundu. Aynı gün Kapaklı Karaağaç Mahallesi'nde C.Ş. isimli şahsın üst aramasında ise 23 gram bonzai ele geçirildi.

Operasyonlar sırasında suç unsurlarıyla yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılırken, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucu ve silah ticaretine karşı yürüttüğü mücadelenin kararlılıkla devam ettiği bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Operasyon, Çerkezköy, Hayrabolu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Kapaklı, Şarköy, Hukuk, Çorlu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:14 Sur canisi Semih Çelik, babasına ’’Seni nasıl öldüreyim’’ diye sormuş Sur canisi Semih Çelik, babasına ''Seni nasıl öldüreyim?'' diye sormuş
10:33 Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu
09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
22:21 Henüz 30 yaşındaydı Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti Henüz 30 yaşındaydı! Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti
16:09 TBMM’de kapalı İsrail oturumu TBMM'de kapalı İsrail oturumu
15:39 Hileli zeytinyağı satanlar ifşa oldu: İşte tam liste Hileli zeytinyağı satanlar ifşa oldu: İşte tam liste
15:23 Çin Türkiye’yi Dünya Ticaret Örgütü’ne şikayet etti Çin Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti
15:16 90’lı yılların popüler çocuk şarkıcısıydı: Küçük ibo’yu görenler tanıyamıyor 90'lı yılların popüler çocuk şarkıcısıydı: Küçük ibo'yu görenler tanıyamıyor
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi
15:02 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
14:59 Tehditler savuran adam, komşusunun evini ateşe verdi Tehditler savuran adam, komşusunun evini ateşe verdi
14:58 Görüntüleri izlerken utandık Bunun adı yardım değil hakaret Görüntüleri izlerken utandık! Bunun adı yardım değil hakaret
14:57 Prof. Dr. Serdar Dağ: Kendilerini yetiştirmeyen gençler duygularına hakim olamıyor Prof. Dr. Serdar Dağ: Kendilerini yetiştirmeyen gençler duygularına hakim olamıyor
14:43 59 yaşındaki adam, mastürbasyon yaptığı sırada aort damarını yırttı 59 yaşındaki adam, mastürbasyon yaptığı sırada aort damarını yırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 11:32:26. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.