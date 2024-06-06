Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı

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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince il genelinde yapılan çalışmalarda uyuşturucu ve silah ele geçirilerek 10 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde suç ve suçluya yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Ekiplerce yapılan çalışmalarda Süleymanpaşa Bıyıkali Mahallesi'nde F.K. isimli şahsın üst aramasında 2 adet tabanca, 2 adet şarjörü ile 35 adet mermi ele geçirildi.

Ergene Velimeşe Mahallesi'nde A.A. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında 26 gram esrar ele geçirildi.

Süleymanpaşa Ortacami Mahallesi ve Kumbağ Mahallesi'nde Ş.G. isimli şahsın evinde yapılan arama sonucunda; 15 kök kenevir bitkisi, 705 gram esrar, 1 adet esrar öğütücü, 3 adet tabanca, 9 adet tabanca şarjörü, 375 adet 9 mm tabanca fişeği, 255 adet 6,35 mm tabanca fişeği ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Kapaklı Fatih Mahallesi'nde A.E.T., M.E.A., Y.B. ve F.Y. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 130 gram bonzai, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1205 TL nakit para ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi.

Süleymanpaşa Topağaç Mahallesi'nde S.M.B. isimli şahsın üzerinde 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şarköy Çengelli Mahallesi'nde N.S.E. ve M.K. isimli şahısların ikamet ettiği bağ evinde yapılan arama sonucunda; 9 kök kenevir bitkisi, 43 gram esrar ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olaylarda toplam 10 kişi ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ