Tekirdağ\'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamalarında çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10-20 Şubat 2025 tarihleri arasında il genelinde asayiş ve trafik huzur uygulamaları gerçekleştirdi. Uygulamalarda 93 bin 567 kişinin UYAP/GBT sorgusu yapılırken, 40 bin 780 araç denetlendi. Çalışmalarda 14 bin 835 adet sentetik ecza, 1 kilogram 3 gram bonzai, 544 gram metamfetamin, 389 adet ecstasy, 106 gram kokain, 30 gram esrar, 16 gram eroin, 5 adet captagon, 4 gram skunk ve 4 gram afyon sakızı ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 275 bin 295 TL, 18 tabanca, 11 tüfek ve 5 kurusıkı tabanca bulundu.

Operasyonlarda aranan 241 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Yağma suçundan 38 yıl 7 ay, uyuşturucu ticaretinden 14 yıl 6 ay, hırsızlık suçlarından ise 11 yıl 8 ay ve 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahısların da aralarında olduğu 61 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Uygulamalarda trafik kurallarına aykırı hareket eden 10 bin 32 araca idari işlem yapıldığı bildirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, huzur ve güven ortamının devam etmesi için denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. - TEKİRDAĞ