Tekirdağ\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde Aşıklar Tepesi mevkiinde çıkan yangın, geceyi adeta gündüze çevirdi. Yerleşim yerine yakın noktada yükselen alevler havadan görüntülenirken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, iki gün önce gece saatlerinde Marmaraereğlisi ilçesi Aşıklar Tepesi mevkiinde meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Gökyüzünü aydınlatan alevler ilçenin birçok noktasından görüldü.

Alevler geceyi gündüze çevirdi

Yangının yerleşim alanına yakın olması nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 25 dönüm otluk alan yandığı belirlendi.

Yangın havadan görüntülendi

Aşıklar Tepesi'nde yükselen ve adeta şehri aydınlatan alevler, havadan görüntülendi. Gece karanlığını aydınlatan yangının oluşturduğu manzara dikkat çekti.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.