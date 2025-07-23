Tekirdağ\'da Yangın Söndürüldü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde ot ve çalılık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin ve çiftçilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Velimeşe Mahallesi Sanayi mevkiinde iddiaya göre, elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım yol kenarında otluk ve çalılık alanda yangına neden oldu. Yangın itfaiye ve mahalle sakinlerinin su tankerleriyle yaptığı müdahale ile söndürüldü. Yangın nedeniyle otluk alan ve çalılık bölge küle döndü. - TEKİRDAĞ