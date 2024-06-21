Tekirdağ'da yapılan ZIPKIN-14 operasyonunda 14 kişi yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da yapılan ZIPKIN-14 operasyonunda 14 kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde Jandarma tarafından düzenlenen ZIPKIN-14 operasyonunda bin 495 kişi ve 69 araç sorgulandı. Operasyon sonucunda 14 kişi yakalanırken, 24 kişiye trafik cezası uygulandı ve 7 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma ekipleri, vatandaşların huzur ve güveni için operasyonlara devam edeceklerini açıkladı.

21.06.2024 14:04
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Tekirdağ'da "ZIPKIN-14" operasyonu: Bin 495 kişi sorgulandı, 14 kişi yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Jandarma tarafından vatandaşların huzur ve güveni için düzenlenen "ZIPKIN" operasyonlarının 14'üncüsü Marmaraereğlisi'nde yapıldı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından vatandaşların huzur ve güveni için "Dar Sokaklar Aranan Şahıslara Yönelik Huzur ve Güven Uygulaması" ZIPKIN-14 operasyonu düzenlendi.

Operasyonda bin 495 kişi ve 69 araç sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda 14 kişinin arandığı tespit edilirken, 24 şahsa 162 bin 71 lira trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca Suriye uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı. 2 araç ise trafikten men edildi.

Jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güveni için operasyonlarına kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da yapılan ZIPKIN-14 operasyonunda 14 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da yapılan ZIPKIN-14 operasyonunda 14 kişi yakalandı - Son Dakika
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