Tekirdağ'da yasa dışı silah ve mühimmat operasyonu - Son Dakika
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Tekirdağ'da yasa dışı silah ve mühimmat operasyonu

Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yapan zanlılara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

08.05.2024 21:01
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Tekirdağ'da yasa dışı silah ve mühimmat operasyonu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da polis ekiplerince, yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yapan zanlılara eş zaman operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yasa dışı silah ve mühimmat ticareti suçu ile mücadeleye yönelik olarak yürütülen soruşturma çerçevesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan eş zamanlı operasyonda 5 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör, 1 adet el telsizi, 477 adet tabanca mermisi, bir miktar uyuşturucu madde ve dijital materyaller ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli şahıs gözaltına alınarak haklarında 6136 SKM suçundan yasal işlemlere başlandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da yasa dışı silah ve mühimmat operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da yasa dışı silah ve mühimmat operasyonu - Son Dakika
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