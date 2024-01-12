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Tekirdağ'da Yoğun Kar Yağışı Sonrası Yollar Buz Pistine Döndü - Son Dakika
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Tekirdağ'da Yoğun Kar Yağışı Sonrası Yollar Buz Pistine Döndü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde son yılların en yoğun kar yağışının ardından yollar buzlanarak adeta buz pistine döndü. Sürücüler ve yayalar zorlu mücadeleler yaşarken, kameralara yansıyan görüntüler izleyenleri şaşırttı.

Tekirdağ\'da Yoğun Kar Yağışı Sonrası Yollar Buz Pistine Döndü
12.01.2024 - 11:57,
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde adeta buz pistine dönen yollarda sürücülerin ve yayaların zorlu mücadelesi kameralara yansıdı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 gün önce etkili olan son yılların en yoğun kar yağışı yerini buzlanmaya bıraktı. Buzla kaplı sokaklar ve yollar, sabah evlerinden çıkıp işe gitmeye çalışan vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.

İlçede buz tutmuş rampalı sokağa giren 2 araç, bir üst caddeye çıkmaya çalıştığı sırada metrelerce kaydı. Kayan araçların zorlu mücadelesi anbean kameralara yansırken, zaman zaman iteklenmeye çalışılan araçlar metrelerce kaydı. Kimi araçlar zorlu buz maratonunu başarıyla tamamlarken, kimi araçlar da geri dönmek zorunda kaldı.

Dışarı çıkıp işe yayan giden vatandaşlar da zor anlar yaşayarak zaman zaman ayakta durmakta güçlük çekti. Vatandaşlar, "Kış ayı olacak bu kadar" yorumunda bulunarak yoluna devam etmeye çalıştı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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