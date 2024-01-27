Tekirdağ'da yolcu treni beton mikseri ile çarpıştı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hemzemin geçitte içinde turistlerinde bulunduğu tren ile beton mikserinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı.

Kaza Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Veliköy Hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veliköy Hemzemin Geçitten geçmek isteyen 34 TJ 316 plakalı beton mikserine İstanbul'dan Sofya'ya giden E68 009 sayılı yolcu treni çarptı. Trenin içinde çok sayıda yabancı turist olmak üzere yaklaşık 80 yolcunun olduğu öğrenildi.

Çarpmanın şiddetiyle yolcu treninin sürüklediği beton mikserinde bulunan sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından beton mikserindeki yaralı sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Yolcuların korkulu bekleyişleri devam ederken, kaza ile ilgili olay yerindeki inceleme sürüyor.

Trende yolcu olarak bulunan Bulgaristan vatandaşı Ana Nıkolova, yaşadığı kazayı anlattı.