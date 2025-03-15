Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde zabıta ekiplerinin yakaladığı 4 dilencinin üzerinden 2 bin 800 lira çıktı.
Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerinin katıldığı çalışmada, Süleymanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri, 4 dilencinin üzerinden 2 bin 800 lira ele geçirdi. Dilencilere gerekli idari işlemleri yapıldı. Dilencilerin üzerlerinden çıkan 2 bin 800 TL, Belediye Encümeni tarafından kamuya geçirilmek üzere emanete alındı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Tekirdağ'da Zabıta Ekipleri 4 Dilenciyi Yakaladı - Son Dakika
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