Tekirdağ\'da Zabıta Ekipleri 4 Dilenciyi Yakaladı

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde zabıta ekiplerinin yakaladığı 4 dilencinin üzerinden 2 bin 800 lira çıktı.

Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerinin katıldığı çalışmada, Süleymanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri, 4 dilencinin üzerinden 2 bin 800 lira ele geçirdi. Dilencilere gerekli idari işlemleri yapıldı. Dilencilerin üzerlerinden çıkan 2 bin 800 TL, Belediye Encümeni tarafından kamuya geçirilmek üzere emanete alındı. - TEKİRDAĞ