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Tekirdağ'da ZIPKIN-13 operasyonunda bin 650 kişi sorgulandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Jandarma ekiplerinin huzur ve güven operasyonları devam ediyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Dar Sokaklar Aranan Şahıslara Yönelik Huzur ve Güven Uygulaması" çerçevesinde gerçekleştirilen "ZIPKIN-13" operasyonunda 417 araç, 1650 şahıs sorgulandı.

Sorgulaması yapılan kişilerden 7 tanesinin aranması olduğu belirlendi. 7 sürücüye ise toplam 6 bin 336 lira trafik idari para cezası uygulandı.

Jandarma ekipleri, vatandaşların huzur ve güveni için operasyonlarına devam edeceklerini belirtti.