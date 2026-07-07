Tekirdağ'dan Kayseri istikametine seyir halinde olan Süha firmasına ait yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralanan 41 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. - KIRIKKALE
Son Dakika › 3. Sayfa › Tekirdağ'dan Kayseri'ye giden otobüs kaza yaptı - Son Dakika
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