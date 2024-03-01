Tekirdağ Ergene'de İnşaat Alanında İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekirdağ Ergene'de İnşaat Alanında İşçi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ Ergene\'de İnşaat Alanında İşçi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ Ergene'de inşaat alanına harç atıldığı sırada üzerine devrilen harç aktarma borularının altında kalan işçi hayatını kaybetti. Olayda hayatını kaybeden 60 yaşındaki Cafer Kahraman'ın ölümü ailesini, yakınlarını ve sevenlerini hüzne boğdu.

01.03.2024 13:34  Güncelleme: 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Ergene'de inşaat alanına harç atıldığı sırada üzerine devrilen harç aktarma borularının altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Olay, Ergene İğneler Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat alanına karıştırıcı mikser vasıtasıyla beton harç atıldığı sırada uzatma hortum, 60 yaşındaki işçi Cafer Kahraman'ın üzerine devrildi. Demir uzatma borusunun altında kalan Kahraman, olay yerinde hayatını kaybetti.

2 çocuk babası Misinli sakini Cafer Kahraman'ın ölümü ailesini, yakınlarını ve sevenlerini hüzne boğdu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ, İş Kazası, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Ergene'de İnşaat Alanında İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 13:55:58. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ Ergene'de İnşaat Alanında İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement