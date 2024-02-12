Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Komandoları Atış ve Olaylara Müdahale Eğitimlerinde Nefes Kesti - Son Dakika
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Komandoları Atış ve Olaylara Müdahale Eğitimlerinde Nefes Kesti

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Komandoları Atış ve Olaylara Müdahale Eğitimlerinde Nefes Kesti

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandoların atış ve olaylara müdahale eğitimleri nefes kesti. Jandarma komandolar eğitimde hedefleri 12'den vurdu. Gerekli güvenlik ve hazırlıklarını tamamlayan jandarma komandolarca, gerçek mermilerin kullanıldığını tatbikatta meskun mahal ve ulaştırma araçlarına yönelik meydana gelebilecek her türlü terör ve silahlı asayiş olaylarına karşı etkin müdahale yöntemlerinin gösterildiği tatbikat dudak ısırttı. Atış eğitimlerinde keskin nişancı da müdahale eğitimleri sırasında hedefleri tek tek yok ederek arkadaşlarına kolaylık sağladı. Eğitimler sonunda 'Hazır, Daima Hazır! Çelik bilekli kahraman Jandarma komandolarımız her türlü arazi ve hava şartlarında görev yapabilmek için atış eğitimlerine aralıksız devam etmektedir' vurgusu yapıldı.

12.02.2024 10:51
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandoların atış ve olaylara müdahale eğitimleri nefes kesti. Jandarma komandolar eğitimde hedefleri 12'den vurdu.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ekipleri atış eğitim alanında eğitim yaparak hünerlerini sergiledi. Gerekli güvenlik ve hazırlıklarını tamamlayan jandarma komandolarca, gerçek mermilerin kullanıldığını tatbikatta meskun mahal ve ulaştırma araçlarına yönelik meydana gelebilecek her türlü terör ve silahlı asayiş olaylarına karşı etkin müdahale yöntemlerinin gösterildiği tatbikat dudak ısırttı. Parkurda ani çıkan hedefleri etkisiz hale getirmeye yönelik taktik ve teknik operasyonel atışlar yapılarak silah ve tabanca ile yakın alan sokak çatışması müdahale tarzı eğitim yapıldı.

Atış eğitimlerinde keskin nişancı da müdahale eğitimleri sırasında hedefleri tek tek yok ederek arkadaşlarına kolaylık sağladı.

Eğitimler sonunda "Hazır, Daima Hazır! Çelik bilekli kahraman Jandarma komandolarımız her türlü arazi ve hava şartlarında görev yapabilmek için atış eğitimlerine aralıksız devam etmektedir" vurgusu yapıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Komandoları Atış ve Olaylara Müdahale Eğitimlerinde Nefes Kesti - Son Dakika


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