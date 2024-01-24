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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'ndan araçta yapılan aramada bıçak ve tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'ndan araçta yapılan aramada bıçak ve tabanca ele geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorlu Türkgücü Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması kapsamında A.G. ve D.E. isimli şahısların aracında yapılan aramada 1 adet tabanca, 8 adet fişek ve 1 adet bıçak bulundu.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı\'ndan araçta yapılan aramada bıçak ve tabanca ele geçirildi
24.01.2024 - 13:06,
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada bir adet bıçak ve tabanca ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen "Huzurlu Sokaklar" uygulaması çerçevesinde Çorlu Türkgücü Mahallesi'nde A.G. ve D.E. isimli şahısların bulunduğu araçta arama yapıldı. Aramada 1 adet tabanca, 8 adet fişek ve 1 adet bıçak ele geçirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'ndan araçta yapılan aramada bıçak ve tabanca ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'ndan araçta yapılan aramada bıçak ve tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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