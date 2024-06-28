Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Operasyonlarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Operasyonlarına Devam Ediyor

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son günlerde gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla yasa dışı faaliyetleri engellemeye devam ediyor. Malkara ilçesinde yapılan kontrolde 212 adet bandrollü bozuk puro ele geçirilirken, Süleymanpaşa ilçesinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ve kullanma aparatları bulundu. Ayrıca Kumbağ ve Mimarsinan mahallelerinde yapılan operasyonlarda da uyuşturucu madde ele geçirildi. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

28.06.2024 13:55
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyonlarına devam ediyor.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son günlerde gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla yasa dışı faaliyetleri engellemeye devam ediyor.

Malkara ilçesine bağlı Danişment Mahallesi'nde M.Y. isimli şahsın işletmesinde yapılan kontrollerde 212 adet bandrollü bozuk puro ele geçirildi.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yavuz Mahallesi'nde A.D. ve M.K. isimli şahısların evinde yapılan aramalarda ise uyuşturucu maddeler ve kullanma aparatı ele geçirildi. Ekipler, 1 kök kenevir bitkisi, 61 gram kenevir tohumu, 51 sentetik ecza, 3 gram metamfetamin, 1 gram esrar ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı buldu.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'nde yapılan operasyonda, O.K. ve S.S. isimli şahısların üst aramasında 30 gram bonzai, 5 gram metamfetamin, 2 adet sentetik hap ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kapaklı ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi'nde gerçekleştirilen bir diğer operasyonda, T.H. isimli şahsın evinde yapılan aramalarda 5 adet sentetik hap bulundu.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, yasa dışı faaliyetlere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürürken, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Operasyonlarına Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Operasyonlarına Devam Ediyor - Son Dakika
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