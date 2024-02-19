Çorlu'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonunda Heykel ve Sikke Ele Geçirildi - Son Dakika
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Çorlu'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonunda Heykel ve Sikke Ele Geçirildi

Çorlu\'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonunda Heykel ve Sikke Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 1 adet heykel, 5 adet tarihi para-sikke, 1 adet tabanca ve 63 adet mermi ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

19.02.2024 10:56
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda heykel ve sikkeler ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Tarihi Eser Kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Yapılan çalışmalarda Çorlu ilçesinde 2 hedef ikamette arama yapıldı. Aramalarda, 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen heykel, 5 adet tarihi para-sikke, 1 adet tabanca ve 63 adet mermi ele geçirildi.

2 şüpheli hakkında olayla ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Çorlu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonunda Heykel ve Sikke Ele Geçirildi - Son Dakika

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