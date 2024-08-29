Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 'Zıpkın 21' operasyonu: 12 kişi yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 'Zıpkın 21' operasyonu: 12 kişi yakalandı

Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesinde \'Zıpkın 21\' operasyonu: 12 kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen 'Zıpkın 21' operasyonunda aranan 12 kişi yakalandı. Operasyon çerçevesinde Uygulama ve denetimlerde 9 şahsa trafik para cezası uygulanarak 6 araç trafikten men edildi.

29.08.2024 14:27
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen 'Zıpkın 21' operasyonunda aranan 12 kişi yakalandı. Operasyon çerçevesinde Uygulama ve denetimlerde 9 şahsa trafik para cezası uygulanarak 6 araç trafikten men edildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 25 Ağustos 2024 günü 16.00-18.00 saatleri arasında 'Dar Sokaklar Aranan Şahıslara Yönelik Huzur ve Güven Uygulaması' faaliyeti gerçekleştirildi. 'Zıpkın-21' operasyonu adıyla icra edilen uygulamada 321 araç ve 1403 şahıs sorgulandı. Uygulamada 12 aranan şahıs yakalandı.

Uygulama ve denetimlerde 9 şahsa trafik para cezası uygulanarak 6 araç trafikten men edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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