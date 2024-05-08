Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı - Son Dakika
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı

Tekirdağ\'ın Kapaklı ilçesinde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan bir apartmanın depo olarak kullanılan çatı katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucu söndürdü ancak çatı katı kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

08.05.2024 21:36
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir apartmanın depo olarak kullanılan çatı katında yangın çıktı.

Yangın, Kapaklı ilçesi Adnan Menderes Mahallesi Halkalı Sokak'ta bulunan bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın depo olarak kullanılan çatı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı - Son Dakika

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