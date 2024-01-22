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Tekirdağ Kapaklı'da alkollü mekanlarda yapılan denetimde silah ele geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ Kapaklı'da alkollü mekanlarda yapılan denetimde silah ele geçirildi

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde polis ekipleri, alkollü mekanlarda denetim yaparken bir şahsın üzerinde ruhsatsız bir tabanca ve 15 adet fişek buldu. Silaha ve mermilere el konuldu.

Tekirdağ Kapaklı\'da alkollü mekanlarda yapılan denetimde silah ele geçirildi
22.01.2024 - 15:56,
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Tekirdağ Kapaklı ilçesinde alkollü mekanlarda denetim gerçekleştiren polis ekipleri, bir şahsın üzerinde silah ele geçirdi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, alkollü mekanlara yönelik asayiş uygulamasında şüphelenilen bir şahsın üzerinde arama gerçekleştirildi.

H.A. isimli şahsın üzerinde aram gerçekleştiren ekipler bir adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet fişek ele geçirildi. Yapılan arama sonucu yakalanan tabanca ve mermilerine el konuldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Tekirdağ, Kapaklı, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Kapaklı'da alkollü mekanlarda yapılan denetimde silah ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ Kapaklı'da alkollü mekanlarda yapılan denetimde silah ele geçirildi - Son Dakika
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