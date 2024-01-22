Tekirdağ Kapaklı\'da alkollü mekanlarda yapılan denetimde silah ele geçirildi

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde alkollü mekanlarda denetim gerçekleştiren polis ekipleri, bir şahsın üzerinde silah ele geçirdi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, alkollü mekanlara yönelik asayiş uygulamasında şüphelenilen bir şahsın üzerinde arama gerçekleştirildi.

H.A. isimli şahsın üzerinde aram gerçekleştiren ekipler bir adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet fişek ele geçirildi. Yapılan arama sonucu yakalanan tabanca ve mermilerine el konuldu. - TEKİRDAĞ