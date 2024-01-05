Tekirdağ Kapaklı\'da Araç İçerisinden Ateş Açan Şahıs Yakalandı

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde araç içerisinden havaya tabancayla ateş açan şahıs, bir süre takip edildikten sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kapaklı Kazak Gölü etrafında devriye gezen polis ekipleri tarafından havaya ateş açtığı fark edilen araç takibe alındı. Bahçelievler Mahallesi Kosova Sokak üzerinde durdurulan otomobilde Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri tarafından arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramada araç içerisinde bulunan M.M. isimli şahsın üzerinde bir adet tabanca ve boş şarjör ele geçirilirken şahsa genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan adli işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ