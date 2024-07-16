Tekirdağ Kapaklı'da Barakada Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Tekirdağ Kapaklı ilçesinde bir barakada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Pınarça- Çerkezköy yolu üzerinde bulunan bir barakada yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı barakada çıkan yangın kısa sürede çevresinde bulunan otluk araziye yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle barakada çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonucu baraka kullanılmaz hale geldi. - TEKİRDAĞ