Tekirdağ Kapaklı\'da kesinleşmiş cezası olan 2 şahıs yakalandı

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan saha çalışmaları kapsamında kesinleşmiş cezası olan 2 şahıs yakalandı.

Olay, Kapaklı Bahçelievler Mahallesi Karacaoğlan Caddesi'nde ve Vatan Mahallesi Bülbül Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan saha çalışmalarında 8 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezası bulunan S.G. ve 4 yıl 2 ay infazı bulunan E.B. yakalandı. - TEKİRDAĞ