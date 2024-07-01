Tekirdağ Kapaklı'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

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Tekirdağ Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şahıs gözaltına alındı.

Kapaklı ilçesinde uyuşturucu madde satışı ve kullanımına yönelik gerçekleştirilen operasyonda İ.Ö. ve A.K. isimli şahısların araçlarında ve ikametinde arama yapıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan aramalar sonucunda 1 adet kurusıkı tabanca, 375 gram amfetamin olarak adlandırılan uyuşturucu madde, 187,21 gram olan sıvı amfetamin ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 500 TL para ele geçirildi.

Yapılan operasyon sonucunda İ.Ö. ve A.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ