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Tekirdağ Kapaklı'da Yoklama Kaçağı Şahıs Uyuşturucuyla Yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ Kapaklı'da Yoklama Kaçağı Şahıs Uyuşturucuyla Yakalandı

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, yoklama kaçağı bir şahıs üzerinde uyuşturucuyla yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada; 2.92 gram bonzai, 1.70 gram metanfetamin ve 1 adet sentetik ecza kapsül ele geçirildi. Ayrıca şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edilip tutanak tutuldu. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve şahıs Polis Merkezi Amirliğine teslim edilirken, olay ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Tekirdağ Kapaklı\'da Yoklama Kaçağı Şahıs Uyuşturucuyla Yakalandı
05.01.2024 - 18:03,
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Tekirdağ Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, yoklama kaçağı bir şahıs üzerinde uyuşturucuyla yakalandı.

Olay, Kapaklı Atatürk Mahallesi üzerinde meydana geldi. Narkotik madde alım, satım ve kullanılmasına yönelik çalışmasında Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri şüpheli bulunan şahsın üzerinde arama gerçekleştirdi. S.E. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada; 2.92 gram bonzai, 1.70 gram metanfetamin ve 1 adet sentetik ecza kapsül ele geçirildi. Ayrıca 25 yaşındaki S.E.'nin yoklama kaçağı olduğu tespit edilip şahıs hakkında tutanak tutuldu. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve S.E. isimli şahıs Polis Merkezi Amirliğine teslim edilirken, olay ile ilgili tahkikat başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Tekirdağ, Kapaklı, Polisiye, Uyuşturucu, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Kapaklı'da Yoklama Kaçağı Şahıs Uyuşturucuyla Yakalandı - Son Dakika


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