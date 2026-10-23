Tekirdağ merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

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Tekirdağ merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı
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Tekirdağ merkezli 4 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik eş zamanlı düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 146 milyon 143 bin 816 TL işlem hacmi tespit edildi.

Tekirdağ merkezli 4 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında toplam 2 milyar 146 milyon 143 bin 816 TL işlem hacmi tespit edildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Siber, JASAT, KOM ve İstihbarat Şube müdürlükleri ile Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda 20 Ekim 2026 tarihinde saat 06.30'da Tekirdağ, İstanbul, Kütahya ve Eskişehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. 7258 sayılı Kanun'a muhalefet suçlamasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı.

Dijital materyaller ele geçirildi

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 16 cep telefonu, 9 SIM kart, 1 hard disk, 2 dizüstü bilgisayar, 2 bilgisayar, 1 Micro SD kart ve 4 USB bellek ele geçirildi. Şüphelilerin hesaplarında toplam 2 milyar 146 milyon 143 bin 816 TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

11 şüpheli tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Jandarma ekiplerinin suç ve suçlularla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaTekirdağGüvenlikGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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