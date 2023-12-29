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Tekirdağ merkezli PKK/KCK operasyonunda 7 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ merkezli PKK/KCK operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Tekirdağ merkezli 4 ilde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 7 kişi tutuklandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü TEÖ Şube Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Tekirdağ Adliyesine sevk edildi ve 7 kişi tutuklandı.

Tekirdağ merkezli PKK/KCK operasyonunda 7 kişi tutuklandı
29.12.2023 - 09:44,  Güncelleme: 09:45
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Tekirdağ merkezli 4 ilde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 7 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü TEÖ Şube Ekiplerince PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün ilişki ağlarının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Tekirdağ merkezli Van, Şırnak ve İstanbul olmak üzere 4 ilde düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü-Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce hazırlanan soruşturma evrakları ile birlikte Tekirdağ Adliyesine sevk edildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 kişiden 9 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest kalırken, E.B., R.A., C.T., A.Ö., H.O., E.A.D. ve E.E. olmak üzere toplamda 7 kişi tutuklandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ merkezli PKK/KCK operasyonunda 7 kişi tutuklandı - Son Dakika


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