Tekirdağ Muratlı'da otomobil tankerle çarpışıp kanala devrildi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ Muratlı'da otomobil tankerle çarpışıp kanala devrildi, 3 kişi yaralandı

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Tekirdağ Muratlı\'da otomobil tankerle çarpışıp kanala devrildi, 3 kişi yaralandı
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Aşağısevindikli kavşağında tankerle otomobil çarpıştı, savrulan otomobil beton su kanalına devrildi. Kazada otomobil sürücüsü, araçtaki bir kişi ve tanker sürücüsü olmak üzere 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı çevreyolunda, tanker ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Muratlı çevreyolu Aşağısevindikli kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.T. yönetimindeki 37 PS 436 plakalı tanker ile R.Ç. idaresindeki 59 YM 989 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki beton su kanalına devrildi. Kazada otomobil sürücüsü R.Ç. ile araçta bulunan M.Ç. ve tanker sürücüsü Y.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve trafik polisi ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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