Özel güvenlikten otogarda kaçakçılığa geçit yok

Özel güvenlikten otogarda kaçakçılığa geçit yok
05.02.2026 16:47  Güncelleme: 16:49
Süleymanpaşa'daki Tekirdağ Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde görevli özel güvenlik personelinin dikkatli denetimleri sonucu, uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı alkol sevkiyatı engellendi. İki ayrı kaçakçılık olayı güvenlik güçlerinin müdahalesiyle aydınlatıldı.

Süleymanpaşa'daki Tekirdağ Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde görev yapan özel güvenlik personeli, dikkatli denetimleri sayesinde uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı alkol sevkiyatını engellendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan özel güvenlik personeli, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla otogar genelinde yürüttükleri kontrollerde iki ayrı kaçakçılık olayını ortaya çıkardı. Şüpheli hareketleri fark eden ekiplerin takibi ve hızlı müdahalesiyle olaylar kısa sürede aydınlatıldı.

Otogar içerisinde bir otobüs firmasına sürekli giderek paket soran ve tedirgin davranışlar sergileyen bir şahıs güvenlik ekiplerinin dikkatini çekti. Paketini teslim aldıktan sonra kaçmaya çalışan şüpheli, özel güvenlik görevlilerince durdurularak durum emniyet birimlerine bildirildi. Yapılan kontrolde şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bir diğer olayda ise Bulgaristan'dan gelen bir yolcunun şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine eşyaları kontrol edildi. Yapılan incelemede mevzuata aykırı miktarda alkol tespit edildi. Gerekli izin ve belgeleri ibraz edemeyen şahıs hakkında polis ekiplerince işlem yapılırken, çok sayıda gümrük kaçağı alkol muhafaza altına alındı.

Yetkililer, terminalde güvenlik önlemlerinin aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. Olaylarla ilgili adli soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

