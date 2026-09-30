Tekirdağ Saray'da 50 bin TL'lik palet hırsızlığı yapan 3 şüpheli kamyonetle yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ Saray'da 50 bin TL'lik palet hırsızlığı yapan 3 şüpheli kamyonetle yakalandı

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Tekirdağ Saray\'da 50 bin TL\'lik palet hırsızlığı yapan 3 şüpheli kamyonetle yakalandı
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir iş yerinin önünden yaklaşık 50 bin TL değerinde 100 ahşap paletin çalınması üzerine harekete geçen ekipler, plakasız kamyonetle yakalanan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi, araç yediemin otoparkına çekildi.

Tekirdağ'da bir iş yerinin önünden yaklaşık 50 bin TL değerinde ahşap palet çalan 3 şüpheli, plakasız kamyonetle birlikte yakaladı. Adliyeye sevk edilen şahıslara ait araç yediemin otoparkına çekildi.

Edinilen bilgilere göre, Saray ilçesi Pazarcık Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinin önünden yaklaşık 50 bin TL değerinde 100 adet ahşap paletin çalındığı ihbarı üzerine Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri harekete geçti. Ekipler bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Güvenlik kameralarının detaylı incelemesi ve sahada yürütülen araştırmalar neticesinde hırsızlık olayının plakasız bir kamyonet kullanılarak gerçekleştirildiği belirlendi. Ekiplerin dikkati sayesinde olaya karıştığı tespit edilen V.K. (24), B.C. (24) ve suça sürüklenen çocuk N.C. (14) kullandıkları araçla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edilirken, hırsızlıkta kullanıldığı belirlenen plakasız kamyonet ise yediemin otoparkına çektirildi. Olayla ilgili adli tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA
Tekirdağ Saray3. SayfaGüvenlikTekirdağAdliyeGüncelSaraySon Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Saray'da 50 bin TL'lik palet hırsızlığı yapan 3 şüpheli kamyonetle yakalandı - Son Dakika
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