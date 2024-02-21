Tekirdağ Saray\'da Makaron ve Tütün Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde jandarma ekiplerince makaron ve tütün ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Saray ilçesi Bozoba Mahallesi'nde F.S. isimli şahsın evinde ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramada; 2 adet sigara dolum makinesi, 650 adet boş makaron, 38 adet boş sigara kutusu, 56 adet doldurulmuş makaron, 271 adet kilitli poşet, 195 adet doldurulmuş paket ve 3 kilo 680 gram açık tütün ele geçirildi.
Şahıslar hakkında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Kurum'a eşlik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlatıldı.
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Emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye yükseltilmesini öngören madde Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. İkramiyeler ise bayramdan önceki hafta olan 1-9 Nisan tarihleri arasında hesaplara geçecek. Diğer ikramiye ödemesi ise Kurban Bayramı öncesi 10-15 Haziran haftasında ödenecek.
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Bu sabah ilk uçuşunu gerçekleştiren ilk savaş uçağımız KAAN'a dünya basını geniş yer verdi. ABD merkezli Bloomberg, ''Uçuş, Türkiye'nin yerli savaş uçağı projesinde dönüm noktası oldu.'' derken, İngiliz Reuters haber ajansı, ''Türkiye'nin özgün geliştirdiği ilk muharip savaş uçağının ilk uçuşu bugün gerçekleşti'' ifadelerini kullandı. Gelişmeyi son dakika duyuran Yunan basını ise KAAN'ın F-35'ten üstün olduğuna dikkat çekti.
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