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Tekirdağ Şarköy'de Kaçak Kazı Yapan 6 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ Şarköy'de Kaçak Kazı Yapan 6 Kişi Yakalandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Jandarma ekipleri, kaçak kazı yapıldığı yönünde alınan ihbar üzerine bölgeye giderek 6 kişiyi ve kaçak kazıda kullanılan malzemeleri ele geçirdi. Yapılan aramalarda bir jeneratör, bir gırgır, bir kazma, bir kürek, bir balta, bir makara, bir piknik tüpü, 8 metre kablo, iki demir çubuk ve bir tarihi eser olduğu değerlendirilen parça bulundu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Tekirdağ Şarköy\'de Kaçak Kazı Yapan 6 Kişi Yakalandı
06.01.2024 - 15:05,
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Jandarma ekiplerince kaçak kazı yapıldığı yönünde alınan ihbar üzerine bölgeye giden ekipler 6 kişi ve kaçak kazı yapılmada kullanılan çok sayıda malzeme ile geçirdi.

Jandarma komutanlığı ekiplerince Tekirdağ Şarköy İshaklı Mahallesinde kaçak kazı yapıldığının tespiti üzerine bölgeye gidildiğinde, R.S., K.K., M.K., S.S., C.O, T.G isimli şahısların kaçak kazı yaptığı tespit edildi.

Bölgede yapılan aramalarda ise 1 adet jeneratör, 1 adet gırgır,1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet balta, 1 adet makara, 1 adet piknik tüpü, 1 8 metre kablo, 2 adet Demir çubuk, 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen parça ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Jandarma, Tekirdağ, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Şarköy'de Kaçak Kazı Yapan 6 Kişi Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ Şarköy'de Kaçak Kazı Yapan 6 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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