Tekman'da Ot Kamyoneti Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekman'da Ot Kamyoneti Devrildi: 2 Yaralı

Tekman\'da Ot Kamyoneti Devrildi: 2 Yaralı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum’un Tekman ilçesinde virajda yan yatan ot yüklü kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Erzurum'un Tekman ilçesinde virajda yan yatan ot yüklü kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Tekman-Hınıs kara yolunun 9. kilometresi Işıklar mevkiinde meydana geldi. Küllü Mahallesi'nden Toptepe Mahallesi'ne ot nakliyesi yapan B.S. idaresindeki 33 AFG 401 plakalı kamyonet, keskin virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada can kaybı yaşanmazken, araçtaki B.S. ve Y.D. hafif şekilde yaralandı. İlk müdahale sonrası Tekman Şehit Muhammet Binici Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin, ileri tetkik ve tedbir amaçlı kent merkezindeki bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Erzurum, Tekman, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekman'da Ot Kamyoneti Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’ye saldırdı, Türkiye’yi hedef aldı İşte Netanyahu’nun yeni hamlesi Suriye'ye saldırdı, Türkiye'yi hedef aldı! İşte Netanyahu'nun yeni hamlesi
İsrail saldırıları sonrası Şara’dan kritik telefon İsrail saldırıları sonrası Şara'dan kritik telefon
Alparslan Kuytul ile ilgili dehşete düşüren iddia Sırtında sopa kırmış Alparslan Kuytul ile ilgili dehşete düşüren iddia! Sırtında sopa kırmış
İstanbul’da cuma sürprizi Sıcaklık sert düşecek, sağanak başlayacak İstanbul’da cuma sürprizi! Sıcaklık sert düşecek, sağanak başlayacak
Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı Altın fiyatlarında keskin düşüş Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı! Altın fiyatlarında keskin düşüş
Türkiye’nin imzaladığı anlaşmadan rahatsız oldu: “Tek bir güç oldular“ Türkiye'nin imzaladığı anlaşmadan rahatsız oldu: "Tek bir güç oldular"

13:08
Şampiyonlar Ligi sonrası Fenerbahçe’de ayrılık Dünyanın en büyüğüne gitti
Şampiyonlar Ligi sonrası Fenerbahçe'de ayrılık! Dünyanın en büyüğüne gitti
12:55
Uçak kalktı geliyor Şampiyonlar Ligi’ne giden Fenerbahçe’den ilk transfer bombası
Uçak kalktı geliyor! Şampiyonlar Ligi'ne giden Fenerbahçe'den ilk transfer bombası
12:34
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Ailenin “faili meçhul“ başvurusu reddedildi
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Ailenin "faili meçhul" başvurusu reddedildi
11:41
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
10:55
Saat paylaşımı tepki çeken AK Partili Mahmut Mert Çelik istifa etti
Saat paylaşımı tepki çeken AK Partili Mahmut Mert Çelik istifa etti
10:48
Nepal’deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 270’e çıktı
Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 270'e çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 13:25:28. #7.12#
SON DAKİKA: Tekman'da Ot Kamyoneti Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement