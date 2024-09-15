Tekneyle Akıntıya Kapılan İki Kadın Kurtarıldı

3.Sayfa

Tekneyle akıntıya kapılan iki genç kadın, gölün ortasında mahsur kaldı

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bulunan baraj gölünde akıntıya kapılarak teknede mahsur kalan iki kadın, ekiplerin müdahalesiyle kıyıya çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyüne aileleriyle birlikte piknik yapmak için giden Fatmanur Uçan ve Melike Azra Uçan (18), tekneyle Kapulukaya Barajı gölüne açıldı. Bir süre sonra iki kadın, akıntıya kapılarak mahsur kaldı. İki genç kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yardım talebinde bulundu. İhbarın ardından olay yerine Kırıkkale Belediyesi Su Altı Kurtarma ekipleri ile jandarma sevk edildi. Ekiplerin başarılı çalışmasıyla gölde mahsur kalan kadınlar, güvenli bir şekilde kıyıya çıkarıldı.