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Tekstil atölyesinde yaşanan kavga güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Tekstil atölyesinde yaşanan kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Kağıthane Çağlayan'da bulunan bir tekstil atölyesinde çalışan iki kişi arasında çıkan tartışma, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. İşçilerden biri, tartışma esnasında diğer işçinin yüzüne kumaş fırlattı. Olay, atölyenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Tekstil atölyesinde yaşanan kavga güvenlik kamerasına yansıdı
11.01.2024 - 20:26,  Güncelleme: 20:29
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Tekstil atölyesinde "yüzüme kumaş attın" kavgası kamerada

İSTANBUL - Kağıthane Çağlayan'da bulunan bir tekstil atölyesinde çalışan iki kişi arasında yaşanan tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. İşçilerden birisinin tartışma esnasında diğer işçinin yüzüne kumaş fırlatmasıyla birlikte alevlenen kavgayı iş arkadaşları güçlükle sakinleştirdi. Yaşananlar atölyenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İddiaya göre göre Kağıthane Çağlayan'da bulunan bir tekstil atölyesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, ütü yapan iki işçi arasında sözlü bir tartışma başladı. Ardından işçilerden birisi tartıştığı iş arkadaşının yüzüne kumaş parçalarından birisini fırlattı. Bunun üzerine büyüyen tartışmanın ardından yüzüne kumaş fırlatılan işçi, eline geçeni diğer işçiye fırlatmasıyla tekme ve yumruklar havada uçuştu. İş arkadaşlarının araya girmesiyle güçlükle sakinleştirilen ikili, olayın ardından birbirinden şikayetçi olmadı. Yaşanan ilginç kavga atölyenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA
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Kağıthane, Çağlayan, kavga, Güvenlik, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekstil atölyesinde yaşanan kavga güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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