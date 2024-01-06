Eşim Büşra ve ailesi tarafından şiddete maruz kaldım

Eşim Büşra'dan boşanmak için dava tarafımca dava ikame edilmiş ve kendisinin istemesi nedeniyle dosya işlemden kaldırılmıştır. Olay günü, kiraladığımız evin başkasına satılması nedeniyle kişisel eşyalarımı almak ve evi alan eve zarar verildiğini bildirdiği için boşaltılan eve gittim. Eşim Büşra ve ailesi, evi tahliye ederken her tarafa çamaşır suyu dökmüşler, evin mutfak tezgahını kırmışlar ve evin muhtelif yerlerine zarar vermişlerdir. Bunun tespitini yaparken, eşim Büşra'nın babası ve kardeşi nacak diye tabir edilen aletle benim evimde bana saldırmışlar, kolumdaki saat parçalanmıştır. Aynı şekilde yanımdaki arkadaşın eli kesilmiştir. Söz konusu saldırı nedeniyle meşru müdafa hakkı kullanılmış ve ilgililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Belirtildiği üzere, şiddete ve saldırıya maruz kalan ve mağdur olan benim. Eşime şiddet uyguladığım ve boşanmak istemediğim yönündeki haberlerin gerçekle ilgisi bulunmamaktadır. Kişilik haklarıma saldırı niteliğindeki yalan haberlerinizin bu şekilde düzeltilmesini ve tekzip metninin söz konusu yayınlarda okunması rica ederim.

Saygılarımla.

Murat Han Kılıç