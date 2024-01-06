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Eşim Büşra ve ailesi tarafından şiddete maruz kaldım - Son Dakika
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Eşim Büşra ve ailesi tarafından şiddete maruz kaldım

Eşim Büşra'dan boşanmak için dava açtım ancak dosya kendisi tarafından işlemden kaldırıldı. Evimizin satılması nedeniyle kişisel eşyalarımı almak için eve gittiğimde, eşim ve ailesi evde zarar vermişlerdir. Ayrıca, eşimin babası ve kardeşi tarafından saldırıya uğradım ve meşru müdafaa hakkımı kullanarak suç duyurusunda bulundum. Bu nedenle, eşime şiddet uyguladığım ve boşanmak istemediğim yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Eşim Büşra ve ailesi tarafından şiddete maruz kaldım
06.01.2024 - 11:03,  Güncelleme: 11:32
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Eşim Büşra'dan boşanmak için dava tarafımca dava ikame edilmiş ve kendisinin istemesi nedeniyle dosya işlemden kaldırılmıştır. Olay günü, kiraladığımız evin başkasına satılması nedeniyle kişisel eşyalarımı almak ve evi alan eve zarar verildiğini bildirdiği için boşaltılan eve gittim. Eşim Büşra ve ailesi, evi tahliye ederken her tarafa çamaşır suyu dökmüşler, evin mutfak tezgahını kırmışlar ve evin muhtelif yerlerine zarar vermişlerdir. Bunun tespitini yaparken, eşim Büşra'nın babası ve kardeşi nacak diye tabir edilen aletle benim evimde bana saldırmışlar, kolumdaki saat parçalanmıştır. Aynı şekilde yanımdaki arkadaşın eli kesilmiştir. Söz konusu saldırı nedeniyle meşru müdafa hakkı kullanılmış ve ilgililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Belirtildiği üzere, şiddete ve saldırıya maruz kalan ve mağdur olan benim. Eşime şiddet uyguladığım ve boşanmak istemediğim yönündeki haberlerin gerçekle ilgisi bulunmamaktadır. Kişilik haklarıma saldırı niteliğindeki yalan haberlerinizin bu şekilde düzeltilmesini ve tekzip metninin söz konusu yayınlarda okunması rica ederim.

Saygılarımla.

Murat Han Kılıç

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Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eşim Büşra ve ailesi tarafından şiddete maruz kaldım - Son Dakika


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