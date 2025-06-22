Tele takılan kuşu itfaiye kurtardı

Gaziantep'te elektrik teline takılarak mahsur kalan kuş, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı.

Olay Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Çıksorut mahallesinde 19 nolu sokakta meydana geldi. Elektrik teline konan kumru cinsi kuşun ayağının tele sıkıştığını ve mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri, kuşun tel üzerinde bulunan ipe dolandığını tespit etti. Ekipler kuşun zarar görmemesi için titiz bir çalışma yürüttü. Uzun süren çabanın ardından kuşun ayağındaki ipler dikkatlice kesilerek kuş kurtarıldı. Kurtarılan kuş, itfaiye ekipleri tarafından yeniden doğaya salındı. - GAZİANTEP