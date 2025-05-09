Teleferik Kazası Davasında 12 Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Teleferik Kazası Davasında 12 Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen teleferik kazasında 1 kişinin hayatını kaybetmesi ile 7 kişinin yaralanmasına neden olan olayla ilgili yargılanan 12 sanıktan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün adli kontrolü kaldırıldı. Dava süreci 19 Eylül'e ertelendi.

09.05.2025 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teleferik kazası davasında 12 sanığın yargılanmasına devam edildi

Başkan Kocagöz'ün adli kontrol kararı kaldırıldı

ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin, aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün adli kontrol tedbirini kaldırılırken, duruşma 19 Eylül tarihine ertelendi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın beşinci duruşmasında, tutuksuz sanıklar Ahmet Buğra S., Serdar T., Okan E., Serkan Y., Suphi K., Orhan K., Kazım K., Hüseyin A., Özgür E. ve Aziz A. hazır bulundu. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile Edip Kemal B., duruşmaya katılmadı.

Sanık avukatları, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünün mahkemeye gönderdiği bilirkişi raporunda, 5 numaralı direğin yapısal tasarımında ve birleşimlerinde yeterli mühendislik hizmetinin alınmadığına dikkat çekildiği hatırlatılarak, kazada bakım hatasının olmadığını öne sürdü. Mesut Kocagöz'ün avukatları müvekkil hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti. Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün adli kontrol tedbirini kaldırdı. Mahkeme adli kontrollerini kaldırılmasını talep eden diğer sanıkların da belge ibraz etmeleri halinde, bu taleplerinin daha sonra heyetin toplanarak belgeleri inceleyeceği ve buna göre karar vereceklerini ifade etti. Mahkeme heyeti ayrıca ODTÜ'den iki sayfalık ek rapor da beklediklerini söyledi. Duruşma 19 Eylül tarihine ertelendi.

Olayın geçmişi

Sarısu mevkisindeki teleferik tesisinde 12 Nisan 2024'te meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerden tahliye edilen 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı. Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin hazırladığı iddianamede, aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 12 sanığın, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mesut Kocagöz, Konyaaltı, Politika, Antalya, Mahkeme, 3-sayfa, Eylül, Kepez, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Teleferik Kazası Davasında 12 Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü sürücüden ilginç savunma: Ehliyetimi size verdim Alkollü sürücüden ilginç savunma: Ehliyetimi size verdim
Çocuklarıyla makyaj videosu çeken kadına tepki yağdı: Para için çocuklarını kullanıyor Çocuklarıyla makyaj videosu çeken kadına tepki yağdı: Para için çocuklarını kullanıyor
112’ye asılsız ihbarda bulunanlar yandı Cezası artırıldı 112'ye asılsız ihbarda bulunanlar yandı! Cezası artırıldı
UEFA Konferans Ligi’nde finalin adı belli oldu UEFA Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu
Kartalkaya’daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı Kartalkaya'daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

20:55
Fenerbahçe’de Tadic ve Talisca arasında gerginlik
Fenerbahçe'de Tadic ve Talisca arasında gerginlik
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
19:05
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
17:37
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
08:44
Ali Koç’un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
08:37
Erbakan yeni ittifak için tek partinin ismini verdi: Aynı çizgideyiz
Erbakan yeni ittifak için tek partinin ismini verdi: Aynı çizgideyiz
08:25
Çin’den sonra ABD’ye bir büyük darbe daha
Çin'den sonra ABD'ye bir büyük darbe daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2025 21:10:07. #7.12#
SON DAKİKA: Teleferik Kazası Davasında 12 Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.