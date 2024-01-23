Telefon Dolandırıcılarına Polis Engel Oldu

Karabük'te bir kişi telefonla kendisini dolandırmak isteyen kişilere 127 bin lirasını kaptırmak üzereyken polis ekipleri engel oldu.

Edinilen bilgiye göre, Safranbolu ilçesinde ikamet eden F.E., kendisini arayarak polis olduklarını söyleyen şahısların kimliğinin kopyalandığını, suç örgütlerine karıştığını söylemediği, bunun çözülmesi için kendisinin altın ve paralarını bozdurarak verdikleri banka hesabına yatırmaların istedi. Evindeki altınları bozdurarak paralarıyla birlikte 127 bin TL'yi dolandırıcıların verdiği hesaba yatırmak üzere il merkezine giden F.E.'nin telefon dolandırıcılığına maruz kalabileceği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, paranın yatırılmasını engelledi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şehirde vatandaşların huzurunu ve güvenliğini bozacak her türlü suçun önlenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ve mücadelenin durmaksızın devam edeceği belirtildi. - KARABÜK