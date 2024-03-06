Telefon dolandırıcısının tuzağına düşen emekli öğretmen: "Beni hipnoz ettiler"
"Cumhuriyet savcısı özel kalemiyim" diyen dolandırıcıya parasını kaptırmaktan polis kurtardı
KIRIKKALE - Kırıkkale'de telefon dolandırıcısının tuzağına düşen emekli kadın öğretmenin şahsa gönderdiği 203 bin lirası, polis ekipleri tarafından bloke koydurularak transferi engelledi. 67 yaşındaki Yaşar Çalış, "203 bin lira para dolandırıldım. İBAN'larına parayı attım bir saat beni hipnoz ettiler. Polisimizin sayesinde paralarıma bloke koyuldu, paramda döndü" ifadesini kullandı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, telefonla dolandırılan emekli öğretmen Yaşar Çalış'ın ihbarı üzere harekete geçti. Edinilen bilgiye göre, kendisini telefonda Cumhuriyet savcısı özel Kalemi olarak tanıtan şüphelinin, aile bireylerinin ismi terör örgütüne üyelik soruşturmasında geçtiği için banka hesap numarasına para yatırmasını istediği, bunun üzerine de 203 bin lira yatırdığı belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Çalış'ın banka şubesine bloke koydurarak, 203 bin liranın transferini engelledi.
Yaşar Çalış, gazetecilere yaptığı açıklamada, polisler sayesinde parasını dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtardığını söyledi.
"Eşimle görüştürür gibi yaptılar"
Evindeki altınları kuyumcuda bozdurduktan sonra 203 bin lirayı dolandırıcının hesabına gönderdiğini ifade eden Çalış, "Dolandırıldım, 203 bin lira para dolandırıldım. İBAN'larına parayı attım bir saat beni hipnoz ettiler. Beni arayıp eşimin savcılıkta ifade verdiğini, kimliğinin teröristlerin eline geçtiğini, çocuklarımın adına, benim adıma, eşimin adına kimlik kartı çıkartıldığını savcının özel kalemi olarak kaldırıldım. 'Bir miktar para var ama kasanın anahtarı bende değil' dedim. Eşimle görüştürür gibi yaptılar, ben de o istikamette taksiyle kuyumcuya gittim. Birinci kuyumcu beni uyardı. Ama telefonu kapatmadığım için onlara da bağlı olduğum için aklımda da şüphe vardı altının bir miktarını bozdurdum" diye konuştu.
"Kırıkkale'nin kuvvetli emniyeti işleri güçleri rast gelsin"
Polis ekipleri sayesinde parasını dolandırıcılardan kurtardığını anlatan Çalış, "Paranın az olduğunu söylediler. Oradan da ikinci kuyumcuya geçtim. Oradan bana 'Muhammed Yalçıntaş' diye isim ve İBAN verdiler. İBAN'a o parayı gönderdim. Kırıkkale'nin kuvvetli emniyeti işleri güçleri rast gelsin. Onların sayesinde paralarıma bloke koyuldu. Param da döndü, onların başarısıyla da emekli öğretmen olarak gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.
"Herkes benim gibi şanslı olmayabilir"
Tanıdık kuyumcuya gitmemesini ısrarla söylediklerini belirten Çalış, "'Polisim, savcıyım' diye şu İBAN'a para yatır, tanıdık kuyumcuya gitmememi ısrarla söylüyorlar. Bu hataya düşmemelerini tavsiye ediyorum. Emniyet adına çok gurur duydum. Herkes benim gibi şanslı olmayabilir. Bütün paramda gidebilirdi. Kırıkkale emniyetini de özellikle kutluyorum" dedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Telefon dolandırıcısının tuzağına düşen emekli öğretmen: 'Beni hipnoz ettiler' - Son Dakika
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili Ogün Samast, yargılandığı örgüt davasında savunma yaptı. Samast, Yasin'in baskı kurması ve tehdit etmesi nedeniyle olaya dahil olduğunu söyledi. Mahkeme, Samast'ın adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.
Aydın-Denizli Otoban Yolu inşaatında sabah saatlerinde meydana gelen iş kazasında, viyadük inşaatında monte edilen kirişin düşmesi sonucu facianın eşiğinden dönüldü. Kazada ölen ya da yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu. Çalışanlar ise iş güvenliğinin yetersizliğinden şikayetçi oldu.
Afyonkarahisar'da son iki ayda polis ve jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 226 şüpheli hakkında işlem yapılırken operasyonlarda 3 kilo 227 gram esrar, 420 gram metamfetamin ve 11 bin 154 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca kentte meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 90'ının aydınlatıldığı ve terörle mücadele kapsamında 13 ayrı operasyon gerçekleştirildiği ifade edildi.
Eyüpsultan'da meydana gelen kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve ünlü yazar annesi Eylem Tok, Mısır'a kaçırılmıştı. Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet, kavşakta otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
Kars Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların faaliyetlerini deşifre ederek operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.
Tunceli'de yaşayan bir kişinin vize vaadiyle dolandırılması üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda, 3 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçildi. Jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 5 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Karaman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda tabanca, 39 uyuşturucu hap ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?