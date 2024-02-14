Telefon tamircisi, hırsız çıktı: 19 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
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Telefon tamircisi, hırsız çıktı: 19 cep telefonu ele geçirildi

Mersin polisi tarafından yapılan bir operasyonda, hırsızlık şüphelisi olarak yakalanan bir telefon tamircisinin çantasından 17, evinden ise 2 adet telefon çıktı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis, çalışmaları sonucunda 5 cep telefonunun sahibini belirleyerek teslim etti.

14.02.2024 10:11  Güncelleme: 10:12
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Telefon tamircisi, hırsız çıktı: 19 cep telefonu ele geçirildi

MERSİN - Mersin polisinin yaptığı çalışmada yakalanan hırsızlık şüphelisinin çantasından 17, evinden ise 2 adet telefon çıktı. Telefon tamircisi olduğu öğrenilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, baraj mesire alınanda müşteki E.K'ye ait araçtan cep telefonu hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma yaptı. Polisin çalışmasında E.K'ya ait cep telefonunun sinyal bilgileri takip edildi, şüpheli M.İ. belirlendi. Şüpheliyi elindeki çanta ile yakalayan polis 17 adet cep telefonu ele geçirdi. Ele geçirilenler arasında müştekinin de telefonu da çıktı.

Şüphelinin telefon tamiri üzerine iş yeri olduğunu belirleyen polis, dükkanı ile evinde de arama yaptı. Aramada 2 adet çalıntı cep telefonu daha bulundu. Toplam ele geçirilen 19 adet cep telefonundan 5'inin sahibi belirlenerek teslim edildi.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Telefon tamircisi, hırsız çıktı: 19 cep telefonu ele geçirildi
Kaynak: İHA

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