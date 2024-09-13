Telefon Tamiri Kavgası Baltalı Saldırıya Dönüştü - Son Dakika
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Telefon Tamiri Kavgası Baltalı Saldırıya Dönüştü

Bursa'da telefon tamiri nedeniyle çıkan tartışma, baltalı kavgaya yol açtı; 1 kişi yaralandı.

13.09.2024 20:52
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Telefon tamiri tartışması baltalı kavgaya döndü: 1 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 şahıs arasında telefon tamiri sebebiyle yaşanan anlaşmazlık nedeniyle meydana gelen baltalı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Huzur Mahallesinde ikamet eden Hüseyin K. (24), ekranı kırılan telefonunu 3 gün önce aynı mahallede hizmet veren telefon tamircisi Sunullah G. (37)'ye tamir etmek için götürdü. Telefoncu Sunullah G., telefonun ekranını yenisiyle değiştirip sahibi Hüseyin K.'ya teslim etti. Hüseyin K. telefonu bir süre kullanmaya başladı. Telefonunda donma yaşanan genç, yeniden telefon tamircisine giderek sorunu söyledi. Takılan ekranın orjinal olduğunu söyleyen tamirci ile genç arasında tartışma başladı. Genç, tamirciyi aracına alıp İnegöl merkezdeki bir telefoncuya gitti. Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren telefon tamircisine telefon gösterildi. Tamirci ise ekranın sökülüp bakılması gerektiğini söyleyince Hüseyin K. ile Sunullah G. arasında tartışma alevlendi. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Hüseyin K. aracından aldığı baltayla Sunullah G.'ye saldırdı. Balta darbesiyle Sunullah G. yaralandı. O sırada olay yerine yakın olan polis ekipleri kavgaya müdahale ederken şahısları ayırdı. Şüpheli gözaltına alınırken, yaralı ise polis otosuyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Ekonomi, 3-sayfa, İnegöl, Yaşam, Kavga, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Telefon Tamiri Kavgası Baltalı Saldırıya Dönüştü - Son Dakika

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